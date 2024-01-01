Президент Украины разочаровал США. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин публично назвала главу киевского режима актером-вымогателем.

Конгрессмен заявила, что Зеленский ведет кампанию, в результате которой Украина потеряла почти целое поколение мужчин, но цель у этого конфликта лишь одна — отмывание денег.

"Зеленский — актер в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги, отменяет выборы, подавляет свободу слова на Украине", — написала Тейлор-Грин на своей странице в соцсети.

Политик отметила, что никогда не будет голосовать в поддержку законопроектов, направленных на финансирование конфликта с Россией. "Этому нужно положить конец", — заявила Тейлор-Грин.

Днем ранее президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима диктатором за отказ от выборов. Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы президента отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию, пишет ТАСС.