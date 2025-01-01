Роспотребнадзор изъял две тонны продукции со складов "Самоката"

Роспотребнадзор проверил 131 объект сервиса экспресс-доставки "Самокат" в Москве. В результате из дарксторов изъято более 2 тонн пищевой продукции, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что плановые контрольные мероприятия в отношении ООО "Умный Ритейл" прошли с 13 по 29 января 2025 года. В результате были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В их числе - нарушение температурного режима хранения пищевой продукции, хранение готовой продукции без маркировки или с истекшим сроком годности.

Продукция была исследована на базе "Центра гигиены и эпидемиологии". Нормативам не соответствовали 145 образцов. Юридическое лицо "Умный Ритейл" за выявленные нарушения законодательства привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.