Собянин утвердил перечень ключевых строек в Москве на 2025–2026 годы

В Москве в прошлом году ввели в эксплуатацию свыше 14 миллионов квадратных метров недвижимости, почти половина из них - жилой.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, градостроительный комплекс столицы в 24-м году успешно справился со всеми стоящими перед ним задачами: развитием транспортной и инженерной инфраструктуры, созданием сбалансированной городской среды, выполнением обязательств перед москвичами по программе реновации.

Кроме того, на ближайшие месяцы намечено строительство ряда ключевых объектов. Среди которых - северный участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "ЗИЛ", Национальный космический центр, новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира. Также пройдёт комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома.