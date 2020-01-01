Михаил Ефремов в "секретном формате" подал ходатайство об УДО

Михаил Ефремов в 2020 году был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, однако актер может выйти из колонии раньше. Появилась информация, что звезда фильма "12" в "секретном формате" подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В ходатайстве Ефремов просит об освобождении, потому что в заключении резко ухудшилось его здоровье, возникли проблемы с сердцем, легкими, артист теряет зрение. Также Михаил Олегович указал, что своим поведением заслужил УДО: он ежедневно исправно работает — в цеху шьет форму для заключенных и выполняет план, помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству.

Ефремов подчеркнул, что раскаивается в совершенном преступлении, на территории колонии он ходит в храм, регулярно причащается и исповедуется. Прошлые выговоры, которые получал актер, он осмыслил и осознал свои ошибки, а теперь получает поощрения. На воле артист пообещал жить по-новому.

Ходатайство Михаила Олеговича должны рассмотреть в ближайшие две недели. Если его одобрят, актер вернется домой, пишет SHOT.

Напомним, в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер сел за руль пьяным.