ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Сочи

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Сочи гражданина России 1980 года рождения. Задержанный готовил по заданию куратора из украинских вооруженных формирований диверсию на железнодорожном объекте.

Как сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина, получив инструкции, изготовил три самодельных зажигательных устройства. Он намеревался использовать их для поджога электрооборудования на железной дороге.

Злоумышленника задержали на подходе к месту преступления. По предварительным данным, россиянин сам связался с представителями проукраинской террористической организации через мессенджер. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии.