Вдова после смерти Олега Стриженова отказалась от еды и перестала спать

Олег Стриженов умер 9 февраля. Актеру было 95 лет. Сметь любимого мужчины стала ударом для Лионеллы Пырьевой.

Актриса в последние годы предпочитает затворнический образ жизни, она общалась только с помощницами, мужем и его семьей. Потерю самого родного человека Лионелла Ивановна пережила с трудом. Она проплакала несколько дней, трое суток не спала, отказывалась от еды. У 86-летней артистки не было сил прийти на отпевание мужа, но перед этим всю ночь она провела в храме у его гроба.

Только сын и невестка Стриженова смогли убедить Пырьеву поесть. Со сном у актрисы до сих пор проблемы. Семья старается окружить ее заботой, чтобы Лионелла Ивановна не чувствовала себя одинокой.

"Саша с Катей с дочерьми Анастасией и Александрой часто приходят, чтобы Лина не чувствовала себя одинокой. Приносят продукты, какие она хочет. Их поддержка имеет большое значение. Сейчас ей уже гораздо лучше, чем в первые дни", — рассказала помощница вдовы Стриженова.

Напомним, народного артиста СССР госпитализировали 20 декабря с высоким давлением. Уже в клинике у него случился инсульт. 9 февраля Олега Александровича не стало. Отпевание актера прошло 12 февраля в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Гражданской панихиды не было, так перед смертью решил сам Стриженов. Похоронили легенду советского кино на аллее звезд на Троекуровском кладбище, пишет "КП".