Два человека погибли в крушении самолета в Нижегородской области

Потушен пожар, возникший в результате падения легкомоторного самолета под Нижним Новгородом. В результате катастрофы погибли два человека, сообщило в Telegram региональное управление МЧС.

Как уточнили спасатели, легкомоторный самолет RV-7 совершил жесткую посадку в Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево. Машина от удара о землю загорелась. К тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

Ранее стало известно, что пилот сообщил экстренным службам о жесткой посадке и пожаре на судне. На кадрах видно, что борт RV-7 практически полностью уничтожен, корпус самолета сильно деформировался. По данным МЧС, два человека получили несовместимые с жизнью травмы.