В Москве проходит финал профиля "Разработка мобильных приложений"

Сильнейшие юные программисты со всей страны собрались в эти дни в Москве. В столице проходит финал нового профиля Национальной технологической олимпиады для школьников "Разработка мобильных приложений".

Мероприятие, организованное при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", собрало победителей региональных этапов. Сегодня участникам предстоит продемонстрировать навыки командной работы с целью решить реальную инженерную задачу - спроектировать интерфейс мобильного приложения, ориентируясь на техническое задание.

Как отмечают организаторы, финалисты получат не только бесценный опыт и дополнительные баллы к ЕГЭ, но и отличную возможность привлечь к себе внимание потенциальных работодателей и партнеров.

"Приложения на сегодня - это то средство, которое используется и в бизнесе, и в коммуникации людей, и в быту. И без него, в общем-то, уже никуда. Мы все пользуемся телефонами, различными средствами связи электронными и нам нужны такие приложения", - отметила Татьяна Пирог, руководитель методического отдела центра Национальной технологической олимпиады ВШЭ.