В Москве тестируют проекционные "зебры" пешеходных переходов

Не сотрёшь! В Москве появились проекционные "зебры" пешеходных переходов - пока как эксперимент.

Новинку тестируют на трёх проблемных участках: в ТиНАО, а также Южном и Центральном округах. Никакой краски - "умная" система проецирует изображение пешеходного перехода прямо на дорогу. Такая разметка лучше видна - при любых капризах погоды и в тёмное время суток. Всё это должно снизить риск ДТП.

"У проекции важное преимущество - отображение перехода сохраняется даже во время ремонта дороги или замене асфальта. В течение нескольких месяцев специалисты ЦОДД продолжат анализ аварийности на тестируемых участках, чтобы оценить эффективность технологии", - отметила Ксения Долгова, главный специалист дежурной смены ЦОДД.