Московские спасатели будут патрулировать водоемы на скоростных аэролодках

"Бриз", "Пиранья" и "Нерпа"! Московские спасатели будут патрулировать водоёмы на новых скоростных аэролодках.

Пока в работе три таких судна на воздушной подушке. Они более надёжны и мобильны, чем предыдущие модели и могут на льду развивать скорость до 100 километров в час.

Техника прекрасно справляется с любыми препятствиями - при любой погоде, словно соскальзывая с водной поверхности на снег и наоборот. Если новые судна покажут себя на отлично, ими оснастят флот Московской городской поисково-спасательной службы.