Жители нескольких многоэтажек в Одинцове жалуются на работу даркстора

Шум, грязь и разбитые дороги! Жители подмосковного Одинцово возмущены слишком активной логистикой местной компании по доставке еды. Грузовики, самокаты и тележки популярного сервиса фактически захватили целый квартал. Жалобы регулярно отправляют в различные инстанции, но есть ли результат?

В настоящий квест с препятствиями, потерей времени и нервов для жителей нескольких многоэтажек по улице Михаила Кутузова в подмосковном Одинцове превратился выезд из собственного двора. Дорогу в жилой квартал то и дело блокируют грузовые автомобили популярного сервиса доставки еды, приезжающие на разгрузку в офис на первом этаже одного из домов.

Мириться с неудобствами, по словам жителей, приходится ежедневно вот уже два года. Всё это время люди обращаются с жалобами в различные инстанции, но ситуация не меняется.

В импровизированный склад под открытым небом превратились и тротуар, и газон, где дожидаются погрузки паллеты с продукцией и отходами, и ютятся электромопеды курьеров.

Не предназначено для такой логистики и само помещение, некогда переоборудованное собственником из жилых квартир в коммерческую недвижимость, уверяют соседи. А эта пристройка в виде навеса с пандусом, ведущим прямо во двор, говорят, появилась уже при арендаторах.

В сервисе доставки в ответ на наш запрос ситуацию прокомментировали следующим образом: "Наша команда держит ситуацию под усиленным контролем. Для нас важен комфорт горожан, поэтому вместе с жителями рассматриваем разные решения для обеспечения удобного соседства".

И одно из таких решений - согласовать с управляющей компанией место для разгрузки автомобилей службы доставки на территории ЖК, сообщил жителям представитель сервиса во время неформальной встречи, состоявшейся на днях.

"Придомовая территория является частью общего имущества всех собственников многоквартирного дома. Любое ограничение доступа на придомовую территорию, разграничение парковочных мест возможно только с согласия собственников помещений с кворумом 2/3 голосов. Если такого собрания не проводилось, ни управляющая организация, ни администрация - никто не имеет права создавать парковку или стоянку для грузовых или иных специальных автомобилей", - сообщил Константин Крохин, юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России.

Добрососедские отношения с даркстором службы доставки большинство жителей предпочли бы поддерживать на расстоянии. А потому теперь собирают подписи для обращения в суд.