Президент США рассказал о потерях украинской армии. По словам Дональда Трампа, примерное число погибших солдат достигло 700 тысяч.

"Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники", — пояснил американский лидер.

Трамп упрекнул Зеленского в том, что его люди гибнут напрасно. "Мы надеемся, что скоро будет объявлено о прекращении огня", — заявил глава США во время брифинга в Майами, отметив, что спутниковые снимки полей боев ужасают, они напоминают "современную версию Геттисберга", самой кровопролитной битвы Гражданской войны в Америке, которая состоялась в 1863 году.

Напомним, что накануне Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, потому что тот отказался проводить выборы и продолжает занимать должность президента, хотя срок его полномочий истек. Кроме того, американский лидер заявил, что глава киевского режима "убедил" США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, и в котором у Украины никогда не было шансов на победу, пишет Life.