Власти в Киеве вовсе не желают отчитываться за уже потраченные деньги. Они склонны к иждивенчеству и бесконтрольному использованию западных средств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал разногласия между киевским режимом и новой администрацией США. Песков отметил, что киевскому режиму нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и возможность использовать их без какого-либо контроля, это неоспоримый факт.

Также Песков заявил, что в Кремле абсолютно согласны с новой администрацией США, которая заявляет, что урегулирования на Украине по возможности нужно достигать на переговорах. Эта позиция больше импонирует Москве. Представитель Кремля напомнил, что прежняя команда в Вашингтоне не ставила целей по инициированию мирного процесса, говорила только о войне, передает ТАСС.