53-летняя россиянка погибла, делая фото из поезда на Шри-Ланке

Туристка из России Ольга прилетела на отдых несколько дней назад. Пожив в древнем городе Бадулла, женщина решила на поезде поехать в Коломбо.

Железная дорога на Шри-Ланке проходит по живописнейшим местам, часто туристы берут билет на поезд только чтобы сделать фото на фоне захватывающего дух виадука. Ольга тоже решила, что на память о путешествии ей нужен необычный снимок.

Женщина вышла в тамбур во время движения, встала на подножку, красиво откинулась назад, держась руками за поручень. Ее спутник успел сделать несколько кадров, а потом Ольга ударилась головой о каменную плиту. Россиянка так увлеклась позированием, что не заметила установленное рядом с железнодорожными путями ограждение.

С тяжелыми травмами головы Ольгу доставили в больницу. Медики почти сутки пытались спасти туристку, но 20 февраля она скончалась, пишет Baza. Женщине было 53 года.