Украинцы собрались на митинг у посольства США в Киеве

Несколько десятков жителей Киева собрались на митинг у здания американского посольства в украинской столице. Как предположили журналисты издания "Страна.ua", граждане Украины таким образом реагируют на заявления президента США с критикой украинского лидера.

Дональд Трамп ранее выступил за проведение выборов главы государства на Украине. Американский президент заявил, что Зеленский имеет низкий рейтинг, который не превышает 4%.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. По его мнению, Зеленский стремится лишь извлечь выгоду из предоставленной Украине помощи, пытаясь сохранить продолжение финансирования.