Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО

ВС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам в зоне СВО. Цель удара достигнута: поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили инфраструткуру военных аэродромов. Целями ударов также стали склады боеприпасов, места подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов. Поражены скопления живой силы и техники противника в 163-х районах.

Также в военном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили многоцелевой украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, ПВО сбила четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 112 беспилотников ВСУ.