Замок Пугачевой упал в цене: с деньгами у Примадонны туго

Алла Пугачева с детьми сбежала из России после того, как ее мужа Максима Галкина внесли в список иноагентов. Все семейство разместилось на Кипре, а легендарный подмосковный замок теперь разрушается без хозяев.

Видимо, за границей у супругов появились серьезные финансовые проблемы. Первый год Пугачева и иноагент Галкин тратили приличные деньги на содержание особняка, но постепенно финансирование урезали. В итоге дом и вся территория пришли в запустение. Замок выглядит заброшенным. Стены особняка покрыты плесенью, крыша частично облупилась, фасад весь в черных разводах, а забор порос мхом.

Эксперт в области элитной недвижимости Андрей Ковалев рассказал, что на дом Пугачева с мужем тратили очень большие деньги. "Даже когда замок пустует, его содержание обходится почти в миллион рублей", — заявил специалист.

При этом продать особняк у Примадонны не получается, он падает в цене. Уже сейчас из-за плесени замок подешевел на 2 - 3 миллиона рублей.

"Как говорится, у покупателя появился еще один повод, чтобы поторговаться. Не знаю, что мешает хозяевам замка убрать плесень. Эта процедура стоит в районе 100 тысяч рублей, ну максимум 200 тысяч. Это расходы на химикаты и двух рабочих. Возможно, и правда с деньгами сейчас у артистов туго, раз дом в таком запустении", — отметил Ковалев в беседе с "КП".