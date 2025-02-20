Трамп лишил Зеленского хороших перспектив завершения конфликта

Поворот президента США Дональда Трампа против украинского лидера Владимира Зеленского не оставил последнему хороших песпектив в продолжающимся конфликте на Украине. Как пишет Bloomberg, в течение нескольких последних месяцев Зеленский пытался удержаться на тонкой грани. Однако после телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным это стало делать сложнее.

Последние надежды угасли накануне, когда Трамп назвал Зеленского диктатором. Президент США заявил, что Зеленскому лучше действовать быстро, чтобы достичь соглашения с Россией - иначе у него не останется страны.

По мнению экспертов агентства, Зеленскому остается положиться на помощь, которую может предложить Европа. Ему придется вести боевые действия без поддержки США – либо же принять любую сделку, которую подготовят Москва и Вашингтон.