В Москве львенка пытались продать за 260 тысяч рублей

Морил голодом и пытался продать! Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения со львёнком, над которым издевался владелец.

На животное обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, когда мониторили платформы бесплатных объявлений. Москвич продавал львёнка за 260 тысяч рублей.

Живой товар у владельца изъяли и передали в реабилитационный центр. Там выяснилось, что у трёхмесячного царя зверей нарушено развитие, причиной которого стал неправильный уход. Сейчас спасённый детёныш идёт на поправку. Он с аппетитом ест, уверенно придерживая миску уже окрепшими лапами.