Россиян предупредили об опасности "ветряночных вечеринок" для детей

В России набирает популярность опасный тренд — родители специально пытаются заразить ребенка ветрянкой. Для этого здоровых малышей приводят в гости к заболевшим.

Медики предупреждают, что подобные "вечеринки" могут закончится печально. Намеренное заражение ни в коем случае нельзя приравнивать к вакцинации, ведь у ребенка могут возникнуть осложнения.

"Родителям, заведомо подвергающим своих детей опасности заражения ветряной оспой, необходимо помнить, что каждый ребенок переносит болезнь индивидуально. Кроме того, тяжесть заболевания напрямую не зависит от возраста заболевшего", — рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Специалист регионального Минздрава пояснил, что сейчас вакцинация детей от ветрянки не является обязательной. В городских поликлиниках бесплатно вакцину ставят малышам из групп риска, например, с тяжелыми заболеваниями. Если же у ребенка нет показаний к вакцинации, то родители могут обратиться в частный центр и сделать прививку за свой счет, пишет РИА Новости.

Отметим, ранее медики предупредили, что намеренное заражение детей ветрянкой может привести к сепсису, менингиту или пневмонии. Врачи призвали родителей не рисковать здоровьем своих чад.