С уехавшей за границу Свиридовой случилось несчастье

Алена Свиридова покалечилась за границей. Артистка отдыхала в Ницце, когда с ней произошел несчастный случай.

Певица шла ночью по отелю, поскользнулась на мраморной лестнице и упала. По словам Свиридовой, ее лодыжка сильно опухла, но сначала артистка не придала этому большого значения, ведь по ощущением звезды "кости были целы".

Но исполнительница хита "Розовый фламинго" ошиблась. Когда из-за сильной боли она все-таки обратилась к медикам, выяснилось, что у Свиридовой перелом. Ногу певицы зафиксировали лангеткой, какое-то время Алене придется воздержаться от физических нагрузок.

"Но ничего, ведь это самый лучший перелом из всех возможных переломов. Он без смещения", — поделилась артистка с "Пятым каналом".