Турция отказала в доступе в воздушное пространство лайнеру "России"

Лайнер Superjet 100 авиакомпании "Россия", летевший 19 февраля из Сочи в Стамбул, не пустили в воздушное пространство Турции. На борту находились 79 пассажиров, 2 пилота и 3 бортпроводника, сообщил Telegram-канал "Авиаторщина".

Вскоре после взлета пилоты получили сообщение об отказе одного комплекта вычислительной системы. Командир воздушного судна все же решил продолжить полет. Однако при подлете к Турции местные авиадиспетчеры уведомили российских пилотов о проблемах с опознаванием борта и выдали запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.

Экипаж принял решение вернуться в Сочи. После благополучной посадки Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ. Пассажиров отправили в Стамбул резервным бортом.