Кремль отреагировал на заявления об отправке европейских военных на Украину

Вероятность отправки военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность. Такое заявление сделал в четверг, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "мы самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет".

Это очень важная для России тема, поскольку возможное появление иностранных солдат на Украине "приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности", цитирует Пескова ТАСС.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа признал, что лидеры стран ЕС не смогли прийти к общему мнению в вопросе о возможности отправки на Украину военного контингента. Как отметил политик, "есть страны, которые идут по другому пути".

При этом Песков допускал, что в мире наверняка будут те, кто попытается подорвать диалог России и Соединенных Штатов, возобновившийся впервые за последние годы. Представитель Кремля призвал оставаться начеку.