Психолог объяснил, почему сын живет с Прилучным, а не с Муцениеце

В браке Агата Муцениеце родила Павлу Прилучному сына Тимофея и дочь Мию. Однако несколько лет назад актеры развелись, причем не обошлось без скандала. Актриса со слезами жаловалась в социальной сети на недостойное поведение партнера. После развода дети остались жить с матерью, однако регулярно виделись с отцом. Павел брал наследников на съемки, на отдых.

Так случилось и летом прошлого года, однако на этот раз с Прилучным был только сын. После поездки подразумевалось, что он вернется к матери, однако этого так и не случилось. Тимофей якобы высказал желание остаться с отцом. При этом суд постановил, что дети должны остаться с Агатой Муцениеце, но по факту это не так.

"В данный момент он там, где, как ему видится, его эмоционально принимают, где его базовые потребности перекрыты. Спешить с выводами насчет манипулятивных способностей взрослых, что находятся рядом с подростком в данный момент, не стоит. Очевидно, что сейчас мальчик будет тянуться к отцу, стремиться походить на него. Рядом с ним сейчас буквально живой идол, на которого он равняется", - объяснила телеграм-каналу "Звездач" психолог Ия Ким.

Ранее Агата Муцениеце рассказала в соцсети, что случайно столкнулась с сыном в торговом центре. Она не стала вдаваться в подробности, как прошла встреча, но призналась, что это было неприятно.