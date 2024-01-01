Очередной проект антироссийской резолюции Генассамблеи ООН подготовили западные страны. Авторами документа стали Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии.

В документе выдвинуто требование "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все российские вооруженные силы с территории Украины. США впервые с начала специальной военной операции в создании резолюции участия не принимали, передает РИА Новости.

Генассамблея ООН в конце 2024 года приняла российскую резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 119 стран. Украина, США, Германия и еще 50 государств выступили против.