Минпромторг: Россия не ждет с распростертыми объятиями иностранные компании

Мы никого с распростертыми объятиями не ждем на российском рынке, включая покинувшие его после начала специальной военной операции зарубежные компании. Такое заявление сделал в четверг, 20 февраля, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Как подчеркнул политик, с уходом с нашего рынка ряда иностранных производителей российская промышленность "в целом получила огромные возможности для развития", поэтому "мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться".

Если зарубежные компании действительно желают снова работать в России, им придется учесть, что "за все нужно будет платить, за свое поведение", предупредил Алиханов. Министр отметил, что точнее об этом можно будет говорить, "когда будет соответствующее поручение", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок после начала СВО, а затем решили вернуться в нашу страну, следовало бы ввести "налог за возвращение на рынок".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что иностранный бизнес может вернуться на наш рынок на конкурентной основе, ведь "это совершенно нормальная мировая торговая практика", которая отвечает интересам российских потребителей.