Участники G20 заявили об угрозе существованию Европы

Существование Европы под угрозой. Она переживает глубокий кризис, заявил на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Встреча глав МИД "Большой двадцатки" стартовала в Йоханнесбурге. В мероприятии примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств и четыре заместителя министров иностранных дел. В столицу ЮАР прибыл и глава МИД России. У Сергея Лаврова запланировано выступление в рамках форума, а также двусторонние переговоры на его полях.

Соединенные Штаты нынешнюю встречу бойкотируют. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил свое решение антиамериканским курсом принимающей страны. В результате Вашингтон представлен поверенным в делах посольства США в ЮАР, передает ТАСС.