Отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет

Международная группа ученых из США и Канады доказала, что сокращение времени использования смартфона или хотя бы временный от него отказ существенно улучшает психическое здоровье, повышает уровень счастья и усиливает способность к концентрации. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

В эксперименте, который продлился месяц, участвовало около 500 человек. На их смартфоны было установлено приложение, которое заблокировало Интернет на две недели. Интересно, что среди участников исследований только 119 человек смогли продержаться без Сети более десяти дней.

И тем не менее результаты оказались впечатляющими. Участники отметили значительное улучшение субъективного благополучия и психического здоровья, а концентрация внимания обострилась настолько, что эквивалентно омоложению мозга на десять лет. Более того, снизились симптомы депрессии.

Ученые объяснили такие положительные результаты с тем, что люди, оторванные от Интернета, больше времени стали проводить в реальном, а не виртуальном, мире, что улучшило их социальные связи, они стали меньше потреблять медиа, лучше себя контролировать и высыпаться.