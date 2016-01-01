Внебрачный сын переехал в Москву, чтобы быть ближе к могиле Добрынина

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября прошлого года. На похороны артиста явился мужчина, называющий себя его внебрачным сыном.

Альберт Штефан, родившийся в Красноярском крае, только в 2016 году узнал, что его папа звезда. Мужчина вместе с матерью смотрел концерт по телевизору, когда на сцене появился Добрынин, женщина неожиданно выпалила: "Это твой отец". Штефан не сразу поверил словам матери, но когда осознал, что она не шутит, попытался связаться с отцом. Альберт пришел на шоу Андрея Малахова, но певец тогда отказался участвовать в передаче.

Встретиться с отцом Штефан смог только после его смерти. "На похоронах воочию я увидел его первый и последний раз", — посетовал мужчина.

Штефан хотел поговорить с вдовой Добрынина и единокровной сестрой, но женщины прямо на панихиде встали и молча отошли подальше от него. Альберт не теряет надежды наладить общение с родственниками. Зимой он развелся с женой и переехал в Москву, чтобы быть поближе к могиле отца.

"Я хотел бы обратиться к Кате и Ирине. Не успел я пообщаться с отцом, но очень хотел бы восстановить родственные связи с вами. Очень надеюсь, что вы дадите такую возможность и пойдете на встречу", — сказал Альбер в эфире шоу "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

Пока ни вдова, ни дочь Добрынина на контакт не идут. Они игнорируют звонки и сообщения от Штефана.