Кабмин направит еще 40 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Российское федеральное правительство выделит из резервного фонда около 40 миллиардов рублей на выплаты жителям Курской области, утратившим жилье. Об этом в четверг, 20 февраля, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как напомнил председатель правительства Михаил Мишустин, на прошедшем двумя днями ранее заседании кабмина президент России Владимир Путин уделил особое внимание поддержке жителей Курской области. В дополнение к уже выделяемой помощи поручено выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей каждому, кто остался без имущества первой необходимости.

Мишустин подчеркнул, что новая мера станет финансовым подспорьем для более чем 100 тысяч человек и даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать ремонтные работы.

Средства должны быть своевременно переданы адресатам, следить за этим поручено Министерству труда и соцзащиты, сообщается на официальном сайте кабмина.

18 февраля российский лидер Владимир Путин поручил руководству Курской области составить программу восстановления региона, которую будут реализовывать после освобождения нашей земли от врага. Президент отметил, что сделать это нужно "в ближайшее время".

Помощь жителям приграничных регионов России оказывают и простые россияне, которые не смогли остаться равнодушными к беде сограждан. В штабах "Москва помогает" тоннами собирают и передают нуждающимся гуманитарную помощь: продукты, предметы первой необходимости, одежда, гигиенические средства, детские товары, канцелярские и учебные принадлежности и многое другое.