У российской стороны имеется крупный козырь, который она может задействовать в случае переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По словам американского политика, он не сомневается в желании России прийти к завершению боевых действий — в Москве этого "действительно хотят".

При этом у российских властей "есть козыри, потому что они захватили много территории", цитирует заявление президента Соединенных Штатов ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что "умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды, но Соединенные Штаты не собираются ему в этом потворствовать.

Депутат Госдумы Михаил Делягин констатировал, что риторика США в адрес Киева поменялась. Парламентарий отметил, что если поначалу Зеленскому удалось создать иллюзию, что существует какое-то государство, то потом эта иллюзия развеялась.