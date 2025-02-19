Разин рассказал о проклятье Лолиты Милявской

После участия в так называемой "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой карьера Лолиты Милявской оказалась на волоске. Ее концерты отменяются один за другим. Так, в Томске за двое суток до концерта артистки стало известно, что он не состоится. В Волгограде Лолита сама отменила "сольник", не согласившись с условиями организаторов, которые требовали от нее согласований в разных инстанциях. Вслед за этим из-за письма организаторов концерт Милявской в Ульяновске также не состоялся.

"Я давно проклял Лолиту. И проклятия не сниму никогда, потому что ее не интересует ни мать, ни дочь – ей плевать на всех. Все ее мужья пережили шок от ее избиений, угроз и обращение к бандитам. Лолита – самый большой провокатор нашей эстрады", - заявил продюсер Андрей Разин "МК".

Однако сама Лолита старается не падать духом. Она пытается бороться с разными общественными организациями, которые пытаются срывать ее концерты, записывает юмористические видео и даже пробует прожить на одну пенсию.

Отметим, что в Сети многие пользователи недоумевают, почему именно Лолите так не повезло, ведь на той вечеринке были и Филипп Киркоров, и Ольга Орлова, и Ксения Собчак, и многие другие знаменитости, однако их карьера почти не пострадала.