Путин позвонил бойцам, пересекшим границу с Украиной в Курской области

Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. О разговоре сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военнослужащие доложили президенту о ходе боевых действий. По словам представителя Кремля, Путин поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение задач на территории Курской области.

Накануне Владимир Путин рассказал, что ему доложили о пересечении бойцами Вооруженными силами границы с Украиной в Курской области.