На Ставрополье пилоты спасли вертолет от крушения

Пилоты Национальной службы санитарной авиации "Ростеха" сумели избежать авиакатастрофы в Ставропольском крае. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации в четверг, 20 февраля.

Как уточняет "Ростех", во время полета экипаж столкнулся с технической проблемой — вертолет практически полностью потерял управление. Несмотря на это, пилоты умудрились посадить воздушное судно.

Хотя посадка получилась жесткой, крушения и тяжких последствий удалось избежать благодаря мужеству и профессионализму пилотов, цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Как уточняет Telegram-канал "112", у вертолета "Ансат", на борту которого находились двое пилотов и двое медицинских работников, возникла проблема с винтом. Экипаж сумел, отработав предварительно топливо, посадить вертолет на снежную поверхность.

Подчеркивается, что пилоты сработали предельно аккуратно, учитывая обстоятельства. Никто не пострадал.