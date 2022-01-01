Американские власти выступают против того, чтобы Россию называли агрессором в официальном заявлении "Группы семи" (G7). Об этом в четверг, 20 февраля, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Financial Times, этот вопрос всплыл в ходе подготовки проекта коммюнике G7, приуроченного к трехлетию начала Россией специальной военной операции на Украине.

Нынешняя американская администрация предпочитает называть СВО не "агрессией Россией", как уже привычно делает коллективный Запад, а "украинским конфликтом".

Источники среди европейских чиновников жалуются, что "американцы блокируют этот язык, но мы все еще работаем над ним и надеемся на соглашение". При этом всем участникам G7 хотелось бы избежать любых проявлений, намекающих на разногласия и отсутствие единства в этом объединении.

С 2022 года ходили слухи, что американские власти готовятся официально признать Россию "страной-агрессором". Проблема в том, что такого понятия и термина в американском законодательстве нет. При этом администрация Джо Байдена категорически отказалась признавать Россию спонсором терроризма, чтобы избежать эскалации конфликта с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Запад преднамеренно разжигает конфликт на Украине и становится его стороной, однако это остается безнаказанным, а роль агрессора приписывают Российской Федерации.