Бывший КВНщик и звезда шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин вступил в ВСУ

О том, что вступил в ВСУ, актер Игорь Ласточкин, прославившийся благодаря участию в КВН и шоу "Однажды в России", объявил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Он опубликовал фотографию, на которой запечатлены автомат АК-74, воинский билет и патриотический комментарий в духе, что сложное время рождает сильных людей.

Вот только в комментариях к публикации некоторые подписчики, в том числе и украинцы, в пух и прах раскритиковали Ласточкина. В основном они недовольны тем, что артист только сейчас решил начать действовать, когда дело движется к реальному урегулированию конфликта. Некоторые комментаторы и вовсе сочли, что Ласточкин просто пиарится, а не идет воевать всерьез.

Напомним, что некоторое время назад Игорь Ласточкин покинул Россию. По слухам, он даже перестал общаться с родственниками, которые тут остались.

Кстати, ВС России в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам в зоне СВО. Цель удара достигнута: поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.