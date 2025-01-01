Лучшие из лучших: в Москве пройдет городский смотр-конкурс в области охраны труда

Городской смотр-конкурс проводится для повышения уровня безопасности и здоровья работников на предприятиях столицы. Конкурс помогает отметить лучшие практики по охране труда среди московских организаций. Участие в нем могут принять предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, а также государственные учреждения.

"Конкурс помогает не просто "похвалить" лучшие организации в области охраны труда, но и изучить и распространить их положительный опыт работы на другие предприятия Москвы. Кроме того, смотр-конкурс направлен на привлечение внимания работодателей к вопросам снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также к улучшению условий труда в организациях. Конкурс проходит каждые два года, за десять лет в нем приняли участие свыше 7,5 тысячи предприятий Москвы", – отметил начальник отдела государственного управления охраной труда Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Виталий Подлевский.

Он также добавил, что участие в конкурсе могут принять все организации столицы. Смотр-конкурс проводится на трех уровнях. До 30 апреля проходит первый уровень – в организациях среди структурных подразделений; до 15 июля – второй уровень – в территориальных, отраслевых и функциональных органах исполнительной власти; до 30 августа проводится третий этап среди организаций-победителей второго уровня. Награждение победителей пройдет в ноябре 2025 года.

Чтобы принять участие в смотре-конкурсе на втором уровне, руководителям организаций необходимо направить в орган исполнительной власти пояснительную записку с информацией о выполнении условий смотра-конкурса; заявку на участие; информационную карту участника с основными показателями работы по охране труда в организации за последние три года, орган исполнительной власти определяется по территориальной или отраслевой принадлежности организации.

Среди главных критериев определения победителей – отсутствие несчастных случаев, наличие службы или специалиста по охране труда, а также системы управления охраной труда и другое.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.