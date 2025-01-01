Школьников приглашают принять участие в "Летних юнармейских играх"

С 30 мая по 19 июня 2025 года на базе Всероссийского детского центра "Орлёнок" (Краснодарский край, Туапсинский район) пройдет дополнительная общеразвивающая программа "Летние юнармейские игры".
Кто может принять участие
- Юнармейцы в возрасте от 12 до 16 лет (на момент начала смены).
- Спортсмены, занимающиеся лёгкой атлетикой, плаванием, футболом, волейболом, баскетболом.
- Обладатели значка ГТО (I, II, III ступень), спортивного разряда, званий "Мастер спорта", "Кандидат в мастера спорта".
- Победители и участники соревнований "Победа", "Зарница", "Арми", "Физкульт-миллион".
Важно! Для участия необходимо быть зарегистрированным в системе АИС "ЮНАРМИЯ" (статус "Актив").
Как подать заявку
- Прием заявок: с 10 февраля по 10 апреля 2025 года.
- Регистрация через АИС "Орлёнок": admin-orlyonok.ru.
- Результаты отбора: 22 апреля 2025 года на сайте yunarmy.ru.
Что нужно для участия
- Портфолио с достижениями в спорте (2023–2025 гг.).
- Видео-презентация с рассказом о себе, спортивных успехах и любимом спортсмене ЦСКА.
- Документы, подтверждающие членство в "ЮНАРМИИ".
Обратите внимание!
- Победители получают бесплатную путёвку в "Орлёнок".
- Проезд и сопровождение участников оплачивается родителями.