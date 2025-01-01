Школьников приглашают принять участие в "Летних юнармейских играх"

С 30 мая по 19 июня 2025 года на базе Всероссийского детского центра "Орлёнок" (Краснодарский край, Туапсинский район) пройдет дополнительная общеразвивающая программа "Летние юнармейские игры".

Кто может принять участие

Важно! Для участия необходимо быть зарегистрированным в системе АИС "ЮНАРМИЯ" (статус "Актив").

Как подать заявку

Что нужно для участия

Обратите внимание!