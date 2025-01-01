Школьников приглашают принять участие в "Летних юнармейских играх"

С 30 мая по 19 июня 2025 года на базе Всероссийского детского центра "Орлёнок" (Краснодарский край, Туапсинский район) пройдет дополнительная общеразвивающая программа "Летние юнармейские игры".

Кто может принять участие

Юнармейцы в возрасте от 12 до 16 лет (на момент начала смены).

Спортсмены, занимающиеся лёгкой атлетикой, плаванием, футболом, волейболом, баскетболом.

Обладатели значка ГТО (I, II, III ступень), спортивного разряда, званий "Мастер спорта", "Кандидат в мастера спорта".

Победители и участники соревнований "Победа", "Зарница", "Арми", "Физкульт-миллион".

Важно! Для участия необходимо быть зарегистрированным в системе АИС "ЮНАРМИЯ" (статус "Актив").

Как подать заявку

Прием заявок: с 10 февраля по 10 апреля 2025 года.

Регистрация через АИС "Орлёнок": admin-orlyonok.ru.

Результаты отбора: 22 апреля 2025 года на сайте yunarmy.ru.

Что нужно для участия

Портфолио с достижениями в спорте (2023–2025 гг.).

Видео-презентация с рассказом о себе, спортивных успехах и любимом спортсмене ЦСКА.

Документы, подтверждающие членство в "ЮНАРМИИ".

Обратите внимание!