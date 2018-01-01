Вашингтон будет и дальше настаивать на проведении выборов на Украине. Об этом заявил вице-президент США. Кроме того, Джей Ди Вэнс призвал главаря киевского режима прекратить нападки на Дональда Трампа в публичном пространстве и предупредил, что такое поведение ни к чему хорошему не приведёт. Но Зеленский, затаивший обиду на американского президента, не унимается. Сегодня в отместку за критику из-за океана на Украине заблокировали социальную сеть Трампа.

Аудит потраченных на Киев средств Вашингтон еще даже не начал, а вопросов уже накопилось прилично. Свести все можно к одному: где деньги? США и так потратили на Киев на 200 миллионов долларов больше чем Европа, так ещё и не оформили перечисления должным образом. Брюссель по бумагам дал заём, а вот Белый дом, выходит, просто подарил деньги.

"Президент Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться. Никому не будет выгоды от третьей мировой войны, и мы были не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы третья мировая война. Теперь этого не случится. Мы закончим войны", - заявил Дональд Трамп.

Мало того, что никакой благодарности за подобную, по мнению Трампа, благотворительность Соединённые Штаты от Украины не услышали, так Киев еще и сорвал сделку с Вашингтоном по редкоземельным металлам, которая должна была хоть как-то покрыть затраты. С американской делегацией обошлись максимально неуважительно, сетует Трамп.

"Скотт Бессент поехал туда, а с ним обошлись довольно грубо. Потому что, по сути, они сказали ему "нет". Зеленский спал и был недоступен для встреч! Бессент проехал много часов на поезде, а это опасная поездка! И мы вообще-то говорим о министре финансов! Он поехал, чтобы подписать документ, а вернулся ни с чем!" – негодует Трамп.

После этих слов Зеленский обиделся. С сегодняшнего дня на Украине заблокирована соцсеть американского президента TRUTH Social. Истерику в Киеве вызвали и заявления Трампа о 4%м рейтинге доверия к главарю киевского режима. Тот сначала предложил помериться, чьи цифры больше, а затем заявил, что глава Белого дома "живёт в мире дезинформации".

"Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе в высказываниях в адрес глав других государств совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношение которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новая администрация Вашингтона, усердно копая под старую, и так раскрыла уже очень много коррупционных махинаций между киевским режимом и демократами. И вот - очередная сенсация. Госдепартамент, помимо прочего, ещё и занимался уничтожением религиозной свободы в чужой стране. Православная украинская церковь, которую на Украине насильно создали в 2018-м, была ничем иным как проектом правительства США. Доказательства журналисту Такеру Карлсону озвучил международный адвокат Роберт Амстердам, который последние несколько лет вёл дела на Украине. В том числе, защищал УПЦ.

"Пять лет назад администрация Порошенко при активном содействии правительства США основала новую церковь на Украине. В создании церкви принимал участие Государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту новую церковь, которую назвали ПЦУ", - заявил Амстердам.

Республиканские СМИ взяли команду "фас" в отношении Зеленского. Активно подливает масла в огонь Илон Маск. В своих соцсетях напомнил всем, что режим Зеленского не только запретил на Украине любое отличное от Банковой мнение, но и расправлялся с несогласными. Речь, в том числе, о журналисте Гонсало Лира, который умер после пыток в недрах здания СБУ. Либеральные издания за эту неделю, кажется, экспрессом прошли через все стадии принятия. И поняли ужасное: Вашингтон, судя по всему, и впрямь свернул с рельсов русофобии и повернул на нормализацию отношений с Москвой.

В окружении Трампа, как считает New York Times, этот поворот должен стать исправлением многолетней ошибочной политики. Стоимость защиты Европы оказалась слишком высока, тем более, когда у страны образовались и другие потребности. Соединённые Штаты стремятся к достижению соглашений с Москвой, в том числе, для того, чтобы вернуть командированных в ЕС военных домой. Европа готова взвалить на себя нелегкую ношу государства-полицейского.

Премьер Британии Кир Стармер засобирался в Вашингтон представлять новому руководству свой собственный мирный план. Который, правда, больше напоминает инструкцию: как спровоцировать Третью мировую войну.

Симптоматично и то, что Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Его предложили Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Более того, газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников, заявляет: Америка в новом коммюнике "стран семёрки" выступает и против использования формулировки "агрессор" в отношении нашей страны.