Россия имеет масштабные преимущества над Украиной и коллективным Западом в ходе своей специальной военной операции. Это в четверг, 20 февраля, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский политик подтвердил, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России.

Как подчеркнул Вэнс, "у россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях", причем это превосходство не утрачивается, несмотря на все пакеты военной помощи киевскому режиму от западных доноров.

При этом поддержка Украины дорого обошлась западным странам: Европа опустошила свои склады вооружений из-за военной помощи украинской армии, цитирует заявление вице-президента Соединенных Штатов ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе. Напутствуя их, глава государства подчеркнул, что "пока в России есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться на СВО, страна непобедима".

Российский лидер нередко лично общается с участниками спецоперации, отдавая дань уважения их отваге. В частности, он поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, бойцы которых добились пересечения границы с Украиной в Курской области.