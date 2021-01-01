Начался пригласительный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности

На международной социально-образовательной платформе "Содружество" с 1 по 28 февраля проходит пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В ней могут принять участие ученики 8–11-х классов и студенты высших учебных заведений. Они ознакомятся с форматом заданий олимпиады и проверят свои знания в различных направлениях. Для школьников это математика, информатика и обществознание, а для студентов — юриспруденция, прикладная математика, вычислительная техника, информационная безопасность и другие сферы.

После завершения пригласительного этапа выполнившие задания учащиеся получат сертификат участника олимпиады 1-го уровня, который можно использовать в личном портфолио.

Международную олимпиаду по финансовой безопасности проводят ежегодно с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина при поддержке национального проекта "Молодежь и дети".