Путин велел гуманизировать уголовное законодательство

В России необходимо предпринимать дальнейшие шаги по гуманизации уголовного правосудия и практики его применения. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе выступления на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

Российский лидер отметил, что судами были рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан, почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом, а реальное лишение свободы назначено было лишь трети осужденных.

Путин подчеркнул, что гуманности в судебной практике способствует отсрочка ограничения свободы для беременных женщин, а также для родителей детей в возрасте до 14 лет, пишет "Коммерсантъ".

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что граждане, осужденные за преступления и отбывающие срок в колониях, должны иметь нормальные условия содержания. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала главе государства, что "в уголовно-исполнительной системе у нас улучшилась ситуация".

За гуманизацию правосудия ратовал Вячеслав Лебедев, который более трех десятилетий возглавлял Верховный суд России. Он скончался в феврале 2024 года в возрасте 80 лет. Глава государства отмечал, что Лебедев внес неоценимый вклад в развитие современной судебной системы нашего государства.