Наталья Фатеева рассказала, что дочь предложила отправить ее в дом престарелых

Наталья Фатеева в конце прошлого года отметила круглую дату. Легендарной актрисе исполнилось 90 лет. Однако по такому случаю артистка не стала закатывать громкое торжество. Дело в том, что последние годы Фатеева ведет затворнический образ жизни. Ей сложно передвигаться, поэтому артистка ходит при помощи ходунков, а по хозяйству ей помогают сиделки.

Вот только, сообщила в новом интервью Наталья Фатеева, недавно она стала жертвой обмана одной из своих помощниц. Об этом известная артистка сообщила в новом выпуске шоу Андрея Малахова. По словам звезды фильма "Три плюс два", сиделка ее обворовывала, начиная с косметики и заканчивая некоторой суммой денег.

Тогда дочь предложила Наталье Фатеевой отправиться в дом престарелых, где бы актриса могла получать регулярный уход и внимание. Однако та категорически отмела такое предложение.

"Я ей сказала: „Забудь об этом. Если хочешь, можешь ездить сама, куда хочешь. Я никуда не поеду, буду жить в этой квартире столько, сколько мне положено по жизни“, - хлестко заявила Фатеева в беседе с Малаховым.