Путин созвонился с кронпринцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 февраля, провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, Путин поздравил Аль Сауда с предстоящим празднованием Дня основания Саудовской Аравии и поблагодарил его за предоставление условий для российско-американских переговоров.

Политики договорились и дальше развивать двустороннее сотрудничество, включая торговлю, инвестиционную деятельность и энергетические проекты. Кроме того, Москва и Эр-Рияд продолжают взаимодействие в формате ОПЕК+.

Не только Саудовская Аравия, но и другие арабские государства Персидского залива предпринимают шаги по поддержке гуманитарных усилий в рамках урегулирования конфликта на Украине. Например, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.

Власти Катара помогли вернуть в Россию с территории Украины двоих детей — сестер, которые гостили на украинской территории у бабушки, а после начала специальной военной операции не смогли вернуться домой.