Отменена совместная пресс-конференция Зеленского и Келлога

19 февраля Кит Келлог прибыл в Киев. Планировалось, что в украинской столице спецпосланник президента США по России и Украине проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Однако с Владимиром Зеленским Кит Келлог встретился только сегодня, 20 февраля. Предполагалось, что после разговора оба дадут совместную пресс-конференцию. Однако теперь стало известно, что ее не будет. Причем инициатором отмены стала американская сторона, передает ТАСС.

Украинские СМИ утверждают, что Кит Келлог намерен пробыть в Киеве до 22 февраля. Примечательно, что визит проходит на фоне срыва подписания соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом.

Меж тем Евросоюз готовит пакет военной помощи Украине на сумму не менее шести миллиардов евро. Как отмечают осведомленные источники, Брюссель стремится укрепить стратегическое положение Киева на фоне российско-американских переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии.