Глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову впервые за последние годы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров представил Россию на встрече руководителей внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Йоханнесбурге.

На этом мероприятии произошло примечательное событие. Руководитель МИД Норвегии Эспен Барт Эйде пожал руку Сергею Лаврову, когда российский политик проходил мимо сидящего за столом норвежца.

Как подчеркивает ТАСС, после начала Россией специальной военной операции представители многих европейских государств, включая скандинавские, на таких мероприятиях демонстративно игнорировали российских политиков.

Ранее сообщалось, что на саммите "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро президент Франции Эмманюэль Макрон пожал руку Сергею Лаврову. Российский министр и французский президент встретились во время общей фотосессии мировых лидеров.

Зато пожимать руку премьер-министру Индии Нарендре Моди на саммите по искусственному интеллекту в Париже Макрон не стал, чем озадачил очевидцев. Было заметно, что индийский политик собирался протянуть руку, но французский лидер, будто не заметив этого, проследовал дальше. Объяснение оказалось простым и не имеющим политической подоплеки.