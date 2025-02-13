Певица Алена Апина сообщила об отъезде в родной город

Алена Апина прославилась благодаря группе "Комбинация" в 80-ых годах. Недавно вышел фильм, посвященный песенному коллективу, и артистка снова оказалась на волне популярности. В новом интервью Алена Апина рассказала о том, что ей запомнилось из 80-ых. По признанию артистки, о том времени у нее остались только положительные впечатления.

"Это точно большая надежда и вера в то, что завтра будет круто! Такое было состояние. Дерзость и безбашенность. Ты не "стелешь себе соломку", просто идешь напролом и с большой радостью и улыбкой делаешь какие-то вещи, которые во взрослом возрасте не осмелился бы сделать. Тогда и время как-то "ломалось", и мы были молодыми, и музыка была такая. В общем, для меня это был прекрасный период! Что касается одежды, то тут тоже все чудесно! Носить было нечего, денег не было. В магазинах было пусто. Как говориться: кто во что горазд. Хочешь надеть занавеску? Пожалуйста, занавеска! Все было красочно и ярко, на сцене смотрелось великолепно!" - сообщила артистка.

Благодаря съемкам в фильме, посвященном "Комбинации" (кстати, Алена Апина там снялась в небольшой роли) певице удалось буквально одним днем побывать в своем родном городе Саратов. Артистка призналась, что крайне редко посещает малую родину.

"Саратов — это всегда Волга, это всегда лето, солнце. Атмосфера тепла от солнца и прохлады от воды. Это то, что никак не может измениться", - констатировала Алена Апина в эфире "Ретро ФМ".