СКР возбудил дело о вражде против граждан России в Абхазии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды к российским гражданам разных национальностей, которые живут в Абхазии. Об этом в четверг, 20 февраля, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Решение о возбуждении дела последовало за проверкой сообщений о том, что в интернете появились призывы к насилию в отношении граждан России армянской национальности.

В рамках расследования этого дела проверяются не менее шести лиц, которые могут быть причастны к размещению подобных призывов, сообщает ТАСС

В Абхазии тем временем идет подготовка ко второму туру президентских выборов. Без работы остался руководитель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия. Он утверждает, что поплатился должностью за излишнюю откровенность — признав, что Абхазия не в состоянии охранять границу самостоятельно, без помощи России.