Минфин США представил сценарий отмены санкций против России

Отмену антироссийских санкций нельзя исключать. Такое заявление сделал в четверг, 20 февраля, министр финансов США Скотт Бессент.

Как подчеркнул глава американского Минфина, многое зависит от дальнейшего развития ситуации, однако в целом уже можно говорить об определенном порядке действий.

Бессент уточнил, что это предполагает, прежде всего, "через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной", а затем "пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным", сообщает Reuters.

Ранее источники предупредили, что если Соединенные Штаты отменят санкции против России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине, это сделает бесполезными и ограничительные меры Евросоюза.

При этом госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что американские власти не снимут санкции против России как минимум до заключения мирного соглашения по Украине. Журналисты отмечали, что иначе это "нанесет серьезный удар" по политике, проводимой Евросоюзом в отношении России.