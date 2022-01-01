Актера Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

В СБУ сообщили, что российского актера и депутата Дмитрия Певцова заочно приговорили к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его обвиняют в том, что он якобы "неоднократно распространял антиукраинские нарративы" и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины, передает РБК.

К слову, в 2022 году Дмитрий Певцов попал в санкционный список Минкульта Украины и Евросоюза.

А недавно артист вступил в конфликт с руководством театра "Ленком". Все началось с того, что Дмитрий Певцов рассказал, что со стены в фойе театра убрали его фотографию. Затем он обвинил руководство театра в игнорировании творческого завещания Марка Захарова. В результате проработавший в "Ленкоме" более 30 лет актер заявил, что больше его там нет.